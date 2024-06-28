Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

В Словении выбрали представителей от партий страны в Европарламент

В Словении на выборах в Европарламент одержала победу ведущая оппозиционная сила

close
100%
Reuters

По данным Государственной избирательной комиссии Словении стало известно, что Словенская демократическая партия (СДП), ведущая оппозиционная сила, одержала победу на выборах в Европарламент в республике по итогам обработки 100% бюллетеней. Об этом сообщает ТАСС.

В публикации отмечается, что СДП набрала 30,59% голосов, второе место с 22,11% заняла партия «Движение «Свобода» премьер-министра Роберта Голоба, третье — Vesna (10,53%).

Подчеркивается, что явка на выборах составила 41,80%, в общей сложности в них поучаствовал 705 941 гражданин Словении.

До этого депутат Европарламента от партии Зеленых Даниэль Фройнд направил письмо с 20 тысячами подписей главе Евросовета Шарлю Мишелю с требованием приостановить предстоящее председательство Венгрии в совете ЕС.

В тексте также говорится о необходимости «прекратить издевательства правительства», которое не поддерживает фундаментальные европейские ценности. «Преступному руководству не должно быть позволено представлять ЕС», подытоживается в обращении.

Ранее экс-депутат бундестага предупредил о последствиях нынешнего политкурса ЕС.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами