По данным Государственной избирательной комиссии Словении стало известно, что Словенская демократическая партия (СДП), ведущая оппозиционная сила, одержала победу на выборах в Европарламент в республике по итогам обработки 100% бюллетеней. Об этом сообщает ТАСС.

В публикации отмечается, что СДП набрала 30,59% голосов, второе место с 22,11% заняла партия «Движение «Свобода» премьер-министра Роберта Голоба, третье — Vesna (10,53%).

Подчеркивается, что явка на выборах составила 41,80%, в общей сложности в них поучаствовал 705 941 гражданин Словении.

До этого депутат Европарламента от партии Зеленых Даниэль Фройнд направил письмо с 20 тысячами подписей главе Евросовета Шарлю Мишелю с требованием приостановить предстоящее председательство Венгрии в совете ЕС.

В тексте также говорится о необходимости «прекратить издевательства правительства», которое не поддерживает фундаментальные европейские ценности. «Преступному руководству не должно быть позволено представлять ЕС», подытоживается в обращении.

Ранее экс-депутат бундестага предупредил о последствиях нынешнего политкурса ЕС.