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Назначены руководители Евросоюза

В ЕС официально назначили руководителей институтов союза

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Virginia Mayo/AP

Главы государств и правительств Европейского союза (ЕС) утвердили назначения на руководящие посты ЕС на следующие пять лет. Об этом по итогам саммита ЕС в Брюсселе сообщил уходящий глава Евросовета Шарль Мишель, передает ТАСС.

По его словам, Урсула фон дер Ляйен переназначена председателем Еврокомиссии, экс-премьер Португалии Антониу Кошта стал руководителем Евросовета, а премьер Эстонии Кая Каллас — главой дипломатии ЕС.

27 июня депутат Европарламента от партии Зеленых Даниэль Фройнд направил письмо с 20 тысячами подписей Шарлю Мишелю с требованием приостановить предстоящее председательство Венгрии в совете ЕС.

В этот же день Кая Каллас подтвердила информацию о том, что ее страна, а также Латвия, Литва и Польша обратились к руководству ЕС с призывом построить линию обороны вдоль границы Европейского союза с Россией и Белоруссией.

До этого ЕС в рамках 14-го пакета санкций в отношении Российской Федерации ввел юридический механизм, позволяющий изымать активы российских компаний.

Ранее в ЕС нашли причину отказать Украине в помощи.

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