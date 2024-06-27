Опрос показал, чего ждут американцы от дебатов Байдена и Трампа

Большинство американских избирателей считают, что Дональд Трамп добьется успеха на предстоящих дебатах с действующим главой государства Джо Байденом. Это следует из опроса, проведенного The New Times совместно с Siena College.

Согласно исследованию, 60% опрошенных избирателей считают, что Трамп добьется «хороших» или «достаточно хороших» результатов на дебатах. В отношении Джо Байдена такую позицию заняли 46% респондентов.

До этого ведущий Fox News Шон Хэннити высмеял американского президента Джо Байдена, который «пять с лишним дней» скрывается от общественности и не выполняет свои прямые обязанности, готовясь к дебатам с Дональдом Трампом.

По его словам, многие американцы не исключают, что действующий глава государства «мог принимать какие-то препараты, повышающие работоспособность», чтобы восстановить «больную память и плохую выносливость».

Первые дебаты Байдена и Трампа состоятся в Атланте 27 июня.

Ранее в США усомнились в способности Байдена сохранить концентрацию во время дебатов.