ЕС поставил условие продолжения помощи Украине

ЕС назвал следование европейскому пути условием продолжения помощи Украине в сфере безопасности после окончания текущего конфликта с РФ. Об этом говорится в тексте соглашения о безопасности, которое 27 июня подписали ЕС и Украина, передает ТАСС.

Для получения помощи после конфликта Украине нужно будет выполнять свои обязательства в рамках интеграции в ЕС. До окончания конфликта с РФ она будет получать помощь в форме поставок оружия и боеприпасов, военного обучения и способствования реформированию оборонного сектора, интеграции военной промышленности с европейской, борьбы с гибридными угрозами и «иностранным вмешательством», работ по разминированию, обучению полицейских сил, борьбы с контрабандой оружия с Украины за рубеж, поддержки энергобезопасности и обмена разведданными.

При этом Украина уже дала обязательства по предоставлению сведений по безопасности Брюсселю.

До этого ЕС и Украина заключили соглашение о гарантиях безопасности для Киева.

4 августа 2023 года США и Украина начали переговоры по гарантиям безопасности Киеву.

26 августа украинский лидер заявил, что к декларации G7 о гарантиях Украине присоединились больше 20 стран. В тот же день Украина начала переговоры с Канадой по гарантиям безопасности.

К настоящему моменту соглашения о гарантиях безопасности Украины заключили США, Великобритания, Германия, Дания, Испания, Италия, Франция, Япония, Латвия и Канада.

Ранее Украина обязали углубить отчетность об использовании помощи от Евросоюза.