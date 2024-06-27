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На Украине задержали экс-заместителя главы офиса президента

НАБУ задержало экс-замглавы офиса президента Украины Кирилла Тимошенко

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President.gov.ua

Сотрудники Национального антикоррупционного бюро Украины (НАБУ) задержали бывшего заместителя главы офиса президента страны Кирилла Тимошенко. Об этом сообщает украинское издание «Телеграф».

Как пишет издание «Украинская правда», к Тимошенко пришли с обысками в связи с уголовным делом об утечке информации из НАБУ.

25 июня суд в Киеве отправил депутата Верховной рады Николая Тищенко под круглосуточный домашний арест. Соответствующее решение принял Печерский районный суд. Инстанция удовлетворила ходатайство прокурора об избрании законодателю меры пресечения в виде домашнего ареста сроком на 60 суток. Кроме того, Тищенко обязали носить электронный браслет.

До этого в пресс-службе Государственного бюро расследований Украины заявили, что сотрудники правоохранительных органов предъявили парламентарию обвинения в незаконном лишении свободы бывшего военного. По данным ведомства, 20 июня текущего года в городе Днепре группа лиц напала на экс-бойца Вооруженных сил Украины (ВСУ) и нанесла ему телесные повреждения. После этого злоумышленники незаконно лишили мужчину свободы.

Ранее в отношениях СБУ и ГУР минобороны Украины увидели вражду из-за борьбы за взятки.

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