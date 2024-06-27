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В МИД РФ осудили попытку госпереворота в Боливии

Лавров в телефонном разговоре с главой МИД Боливии осудил попытку госпереворота

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Сергей Гунеев/РИА Новости

Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров провел телефонный разговор с главой МИД Боливии Селиндой Сосой Лундой, в котором решительно осудил попытки военного госпереворота в стране. Об этом сообщается на сайте российского внешнеполитического ведомства.

«Выражена полная и непоколебимая поддержка России правительству президента Луиса Арсе Катакора... Лавров подтвердил нашу солидарность с братской Боливией – надежным стратегическим партнером России», — отмечается в сообщении.

26 июня в Боливии произошла попытка государственного переворота. Мятежный генерал Хуан Хосе Суньига не согласился с увольнением с должности командующего армией и потребовал «восстановить демократию» и освободить политзаключенных. Президент Боливии Луис Арсе из осажденного дворца правительства произвел перестановки в высшем военном командовании и призвал сторонников выйти на площадь «в поддержку демократии». Спустя несколько часов мятеж угас, военные покинули центр Ла-Паса, а генерал Суньига был задержан.

Ранее МИД России осудил попытку переворота в Боливии и выразил поддержку власти страны.

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