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В ГД раскрыли, куда на самом деле пойдут деньги ЕС, выделенные на линию обороны

Депутат Водолацкий: выделенные на линию обороны деньги ЕС будут разворованы

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Reuters

Предложение Польши и стран Балтии построить линии обороны вдоль границ с Россией и Белоруссией связано в первую очередь с необходимостью поддержания русофобского фона. Такое мнение в разговоре с RT высказал первый зампред комитета Госдумы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Виктор Водолацкий.

Он отметил, что власти европейских стран уже не знают, как им еще убеждать электорат в том, что Россия — это угроза.

«Ну а пользуясь случаем и понимая, что их место — сиюминутное, можно с этой суммы (на строительство линий обороны — «Газета.Ru»), как всегда, украсть несколько сотен миллионов и вывести на офшорные счета, чтобы потом безбедно жить и вспоминать о том периоде, когда они пытались столкнуть лбами Европу и Россию», — добавил парламентарий.

В конце июня Польша, Литва, Латвия и Эстония призвали построить линии обороны вдоль границы Европейского союза (ЕС) с Россией и Белоруссией с целью защиты Североатлантического альянса от военных угроз и «других вредных действий» со стороны Москвы.

В письме лидеров этих стран руководству ЕС говорится, что появление на границе оборонной инфраструктуры позволит решить вопрос защиты ЕС от военных и гибридных угроз.

Под гибридными угрозами понимаются военные и невоенные угрозы, а также дезинформация, кибератаки, экономическое давление и попытки создать миграционный кризис на границах.

Ранее сообщалось, что Литва введет ограничения на поездки в Россию для ряда госслужащих.

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