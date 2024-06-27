Медведев оценил решение МУС по ордерам на арест Шойгу и Герасимова

Заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев прокомментироваал решение Международного уголовного суда (МУС) о выдаче ордера на арест секретаря Совбеза РФ экс-министра обороны Сергея Шойгу и начальника Генштаба РФ Валерия Герасимова. Его слова приводит ТАСС.

По словам Медведева, данное решение МУС противоречит нормам международного права.

Также Медведев назвал хищение государственных активов поводом для объявления войны. По словам зампреда Совбеза, хищение госактивов при определенных условиях может быть квалифицировано как агрессия.

До этого пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал решение МУС. По его словам, в России не признают юрисдикции МУС. Более того, он отметил, что Москва считает абсурдными ордера МУС на арест Шойгу и Герасимова, как и предыдущие в отношении президента России Владимира Путина и уполномоченной при президенте Российской Федерации по правам ребенка Марии Львовой-Беловой.

Ранее в Конституционном суде оценили решения МУС по аресту российских политиков.