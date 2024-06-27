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Американист: команда Байдена никогда не примет план Трампа по Украине

Политолог Дудаков: для Байдена план Трампа по Украине означает поражение

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Reuters

Команда нынешнего американского лидера Джо Байдена вряд ли одобрит предложение кандидата в президенты США Дональда Трампа о заморозке конфликта на Украине «по имеющейся линии боевого соприкосновения» и начале переговоров с Москвой. Такое мнение в интервью газете «Взгляд» высказал американист Малек Дудаков. По его словам, данное «мирное решение» обернулось бы для демократов «потерей лица».

Политолог при этом не исключил, что предложенный Трампом план по Украине станет одной из тем предстоящих дебатов.

«Я думаю, что Байден будет обвинять оппонента в том, что тот готов согласиться с требованиями России и капитулировать перед Москвой. Трамп в свою очередь поставит в вину Байдену то, что он затягивает Америку в третью мировую войну, которая обернется плачевными последствиями для всего человечества», — спрогнозировал Дудаков.

25 июня агентство Reuters сообщило, что советники Трампа Кит Келлог и Фред Флейтц предложили лишить Украину американских траншей в случае отказа от переговоров с российской стороной. По словам Флейтца, Украина не должна «официально уступать» территории России. При этом он подчеркнул, что ВСУ уже вряд ли удастся восстановить контроль над всей зоной конфликта в ближайшей перспективе.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков позднее заявил, что в США должны учитывать ситуацию на линии соприкосновения, которая складывается на данный момент.

Советник офиса президента Украины Михаил Подоляк в свою очередь призвал США опираться на так называемую формулу мира Владимира Зеленского.

Ранее эксперт усомнился в существовании плана Трампа по Украине.

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