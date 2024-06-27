Медведев заявил о соответствии проведения СВО международному праву

Проведение Россией специальной военной операции (СВО) соответствует нормам международного права как случай самообороны. Об этом заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев заявил на пленарном заседании Петербургского международного юридического форума (ПМЮФ), сообщает ТАСС.

Он отметил, что использование военной силы может быть правомерным только в крайних случаях из санкции Совбеза ООН или в случае самообороны.

«Замечу в скобках, что мы, как известно, трактуем проведение специальной военной операции как частный случай такой превентивной самообороны», — добавил Медведев.

14 июня президент РФ Владимир Путин заявил, что Россия не начинала войну на Украине в рамках спецоперации.

По его словам, на Западе постоянно обвиняют Российскую Федерацию в том, что она начала военные действия на Украине и является агрессором. Как подчеркнул лидер РФ, «это киевский режим, после того, как жители части Украины в соответствии с международным правом объявили о своей независимости, начал боевые действия и продолжает их».

Ранее Путин рассказал, за что Россия сражается в СВО.