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В Госдуме заявили, что в Год семьи нельзя принимать закон о семейно-бытовом насилии

Депутат Останина: в год Семьи нельзя принимать закон о семейно-бытовом насилии

Депутат Госдумы Нина Останина заявила, что в год Семьи нельзя принимать закон о семейно-бытовом насилии. Ее слова передает URA.RU в своем Telegram-канале.

Останина пояснила, что семью нельзя считать источником насилия.

«Мне представляется, что это нанесет окончательный удар по институту семьи», — отметила депутат.

До этого в Тюмени врачи извлекли осколок зеркала из носа женщины. Он был внутри в течение 25 лет после того, как женщину избил пьяный муж.

Также Telegram-канал «ЧП Краснодар» опубликовал видео с избитой до крови девушкой в автомобиле под Туапсе.

Позже стало известно, что сотрудники Госавтоинспекции задержали автомобиль на территории Туапсинского района. В ОМВД России по Апшеронскому району начали проверку по факту причинения телесных повреждений жительнице Майкопа.

Ранее Останина говорила, что закон о борьбе с домашним насилием «ушел из повестки» вместе с авторами проекта.

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