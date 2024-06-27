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В МИД заявили, что посольства завалены просьбами о переезде в РФ

Захарова: посольства РФ полны просьб о переезде в Россию

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Maksim Konstantinov/Global Look Press

Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что посольства и консульства РФ переполнены просьбами о визах и помощи в переезде в Россию. Ее слова приводит ТАСС.

«Наши посольства, наши консульства буквально завалены обращениями о выдаче либо виз, либо вида на жительство, либо помощи в переселении», — сказала она.

По ее словам, переезжающие в Россию хотят это сделать «для того, чтобы сохранить себя как представителей и носителей традиционных ценностей».

Она отметила, что «огромное количество людей, находящихся в условии гнета либеральных демократий, пытаются... сопротивляться».

До этого Захарова заявила, что преследование россиян в странах Европы за последние полтора-два года стало нормой. По ее словам, в некоторых государствах ЕС действуют законы, которые ограничивают право россиян на получение виз, временного вида на жительство и приобретение недвижимости. Захарова назвала такие действия позором для любой страны.

Ранее Захарова сообщила, что страны Запада строили козни перед проведением ПМЭФ.

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