Медведев заявил, что мир подошел к точке невозврата

Современный мир пришел к точке невозврата. Об этом заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев заявил на пленарной сессии Петербургского международного юридического форума (ПМЮФ), сообщает ТАСС.

«Сегодня мир стал не просто радикально другим, чем прежде. К сожалению, он по сути подошел к точке невозврата, и правовая система — вместе с ним», — сказал зампред Совбеза.

По его словам, необходимо «сделать все, чтобы найти основу для разрешения накаленных до предела противоречий». Вместе с тем Медведев выразил мнение, что наиболее прочная основа для этого — «осознание и утверждение ценности международного права». Его все должны «сохранить в глобальном масштабе несмотря на конфликты, несмотря на все споры, несмотря на отсутствие взаимопонимания», отметил он.

27 июня замминистра иностранных дел РФ Сергей Рябков заявил, что западные страны не осознают того, как в мире нарастает угроза ядерного конфликта с участием России.

Он также констатировал, что Москва «не видит адекватного восприятия с той стороны того, что происходит».

Накануне президент РФ Владимир Путин сказал, что геополитическое напряжение усиливается, и Россия должна готовить адекватный ответ на эти вызовы.

Ранее Путин назвал условие для изменения мирных предложений РФ по Украине.