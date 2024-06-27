Военный эксперт оценил планы НАТО создать миссию для помощи Украине

Военный эксперт Вадим Козюлин в беседе с газетой «Взгляд» назвал очередной «фигурой речи» планы НАТО создать миссию для помощи Украине. По его мнению, западные политики прибегают к риторическим приемам в попытках убедить Киев в том, что двери Североатлантического альянса для него открыты. Однако, аргументов остается не так уж и много.

«Конечно, можно выписать очередную «дорожную карту» вступления Украины в альянс или подписать с украинским руководством меморандум о поддержке. Но выполнить больше того, что уже делается, страны НАТО вряд ли в силах. Поэтому им остается усиливать последнее доступное направление — словесную помощь», — сказал Козюлин.

Он добавил, что новый орган скорее всего станет утешительным призом для Зеленского.

Как сообщает The New York Times, Украина на саммите НАТО не будет приглашена в альянс, однако там объявят о создании миссии блока в Германии для координации всех видов помощи ей.

Отмечается, что НАТО планирует поддерживать Украину в долгосрочной перспективе, даже если на президентских выборах в Соединенных Штатах победит Дональд Трамп. По этой причине альянс собирается создать миссию в Германии, чтобы помочь в координации всех видов помощи Киеву, а также в обучении украинских военнослужащих.

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