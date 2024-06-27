Мэром Липецка единогласно избрали Романа Ченцова

Романа Ченцова, исполнявшего обязанности мэра Липецка, горсовет единогласно избрал главой города. Об этом говорится в Telegram-канале правительства Липецкой области.

«Мэром Липецка стал Роман Ченцов. Горсовет выбрал его единогласно – 34 голоса из 34», – сообщили в региональном правительстве.

Ченцов исполнял обязанности главы города Липецка с 20 июня. До этого он занимал пост главы Лебедянского района Липецкой области. Его предшественница Евгения Уваркина была мэром Липецка на протяжении 5 лет, однако в начале июня губернатор Игорь Артамонов предложил ей стать его заместителем и курировать нацпроекты. По словам Артамонова, на новой должности главной задачей Уваркиной будет привлечение федерального ресурса для реализации поручений президента.

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