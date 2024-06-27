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В Грузии заявили о несовпадении интересов с Западом

Депутат Заркуа: интересы Грузии не совпадают с интересами Запада

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РИА «Новости»

На сегодняшний день интересы Грузии и Запада не совпадают. Об этом заявил депутат от правящей партии «Грузинская мечта — демократическая Грузия» Ираклий Заркуа. Его слова цитирует газета «Взгляд».

«Нашим партнерам в Европе и Америке мы готовы еще раз объяснить за столом переговоров, что имеющиеся сейчас у вас интересы не совпадают с интересами нашего государства, нашего народа. <...> Мы не хотим войны, пропаганды ЛГБТ («Международное общественное движение ЛГБТ» (признано в России экстремистским и запрещено) признано экстремистским и террористическим, запрещено на территории РФ), поляризации», — подчеркнул парламентарий.

Он добавил, что Грузия имеет право защищать свой суверенитет, действуя в интересах собственного народа.

27 июня парламент Грузии одобрил в первом чтении законопроект о запрете пропаганды ЛГБТ.

За принятие законопроекта «О семейных ценностях и защите несовершеннолетних» проголосовали 78 депутатов при кворуме в 50 голосов. Оппозиция не принимала участие в голосовании, поскольку бойкотировала заседание.

Документ в том числе предусматривает установление запрета на регистрацию каких-либо браков, помимо союза мужчины и женщины, а также на усыновление детей гомосексуальными парами.

Ранее в Грузии ответили отказом на призыв ЕС не обсуждать запрет пропаганды ЛГБТ.

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