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В ГД отреагировали на создание ЕС механизма изъятия активов России

В ГД сомневаются, что Евросоюз сможет изъять российские активы

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Reuters

Заместитель председателя комитета Госдумы по экономической политике Артем Кирьянов выразил сомнение в росте числа исков по отношению к России со стороны Евросоюза касаемо российских активов. Об этом он сообщил в интервью для издания «Лента.ру».

«Те решения, которые мы видим в 14-м пакете санкций, вызваны реакцией на указ президента о том, что в рамках санкционной борьбы РФ может отчуждать имущество иностранных юридических и физических лиц и компенсировать этим имуществом убытки, полученные российскими структурами. Эти указ и порядок являются юридически гораздо более корректными, чем волюнтаризм США и Евросоюза», --сказал Кирьянов.

До этого представитель Российской Федерации по делам в Международном суде ООН, посол по особым поручениям МИД РФ Геннадий Кузьмин заявил, что Россия может подать иск в Международный суд ООН из-за передачи Украине доходов от ее активов. С начала российско-украинского конфликта в странах Запада заморожено примерно €300 млрд. Более €200 млрд евро находятся в ЕС.

Официальный представитель главы дипломатии ЕС Петер Стано говорил, что ЕС решил юридические проблемы отъема прибыли от активов РФ. Таким образом представитель европейской дипломатии ответил на вопрос, существуют ли гарантии того, что эти чрезвычайные доходы могут беспрепятственно использоваться.

Ранее в ЕС заявили, что не боятся ответа России на использование ее активов для Украины.

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