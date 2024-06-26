Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Британское издание увидело во Франции угрозу для Украины

The Economist: Франция рискует стать угрозой для Украины и выйти из НАТО

close
100%
Shutterstock

Франция рискует стать угрозой для Украины и ослабить НАТО после выборов в парламент. Такую оценку дает издание The Economist.

Как следует из текста, вне зависимости от того, кто победит на предстоящих парламентских выборах, союзники Франции пострадают в любом случае. Так, лидирующее по опросам «Национальное объединение» выступает против помощи Украине, в то время как «Новый народный фронт» выступает против членства Парижа в НАТО.

Издание указывает, что «Национальное объединение» также выступает против членства Украины в Евросоюзе и НАТО. «Новый народный фронт» поддерживает Киев, но считает Североатлантический альянс бесполезной структурой.

До этого Макрон объявил о роспуске Национального собрания (нижней палаты парламента) Франции, а также о назначении досрочных выборов в парламент. Первый тур назначен на 30 июня. Второй тур пройдет 7 июля.

В свою очередь лидер правой партии «Национальное объединение» Марин Ле Пен заявила о готовности ее партии управлять страной. Политик подчеркнула, что «Национальное объединение», в случае если за него проголосуют французские граждане, готово сформировать правительство.

Ранее стало известно, почему соратники дистанцируются от Макрона.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами