Британское издание увидело во Франции угрозу для Украины

Франция рискует стать угрозой для Украины и ослабить НАТО после выборов в парламент. Такую оценку дает издание The Economist.

Как следует из текста, вне зависимости от того, кто победит на предстоящих парламентских выборах, союзники Франции пострадают в любом случае. Так, лидирующее по опросам «Национальное объединение» выступает против помощи Украине, в то время как «Новый народный фронт» выступает против членства Парижа в НАТО.

Издание указывает, что «Национальное объединение» также выступает против членства Украины в Евросоюзе и НАТО. «Новый народный фронт» поддерживает Киев, но считает Североатлантический альянс бесполезной структурой.

До этого Макрон объявил о роспуске Национального собрания (нижней палаты парламента) Франции, а также о назначении досрочных выборов в парламент. Первый тур назначен на 30 июня. Второй тур пройдет 7 июля.

В свою очередь лидер правой партии «Национальное объединение» Марин Ле Пен заявила о готовности ее партии управлять страной. Политик подчеркнула, что «Национальное объединение», в случае если за него проголосуют французские граждане, готово сформировать правительство.

Ранее стало известно, почему соратники дистанцируются от Макрона.