Президент Украины Владимир Зеленский прибыл в Брюссель на заседание Европейского совета. Об этом он сообщил в своем Telegram-канале.

«Сегодня я в Брюсселе, чтобы принять участие в заседании Европейского совета и поблагодарить всех лидеров Европы за единство и за подтверждение необратимости нашего европейского курса», — написал он.

Зеленский напомнил, что на днях Украина начала переговоры по членству в ЕС.

«Встречусь с главами ЕС и государств-членов, проведу двусторонние переговоры. Мы подпишем сразу три соглашения по безопасности», — отметил глава государства.

24 июня глава европейской дипломатии Жозеп Боррель заявил, что Евросоюз и Украина собираются до конца июня подписать соглашение о гарантиях безопасности для страны. В этот же день Боррель сообщил, что министры иностранных дел стран — членов Европейского союза приняли решение об использовании доходов от заблокированных активов РФ на закупку оружия для Украины.

Ранее на Западе признали, что Киеву придется отказаться от вступления в НАТО.