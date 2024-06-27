Путин оценил отношения России и Конго

Президент России Владимир Путин заявил, что отношения России и Республики Конго развиваются в позитивном ключе. Об этом он заявил на встрече с президентом африканской страны Дени Сассу-Нгессо, сообщает пресс-служба Кремля.

По словам Путин, позитивное развитие отношений между странами, в том числе заслуга президента Конго.

Также президент России наградил приехавшего в РФ своего коллегу из Конго Дени Сассу-Нгессо орденом Почета. В настоящее время глава африканского государства находится в Москве с официальным визитом. Во время встречи Путин и Сассу-Нгессо обсуждают перспективы развития двустороннего сотрудничества в различных областях. Кроме того, политики намерены обменяться мнениями по ряду региональных и международных вопросов.

Ранее в ДР Конго предотвратили госпереворот.