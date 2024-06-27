В МИД РФ рассказали о мерах, принимаемых в ответ на причастность США к ударам по Севастополю

Россия уже принимает ответные меры из-за причастности Вашингтона к удару по Севастополю, США должны ощущать предельные риски в этой связи. Об этом заявил заместитель главы министерства иностранных дел России Сергей Рябков в эфире программы «60 минут» на телеканале «Россия 1».

Он отметил, что трагедия, которая произошла в Севастополе, не останется без ответа.

«Думаю, что мысль о тех или иных сценариях, которые допустимы, посещает многих сейчас и на Западе. Они должны чувствовать предельные риски, связанные с подобного рода акциями», — сказал дипломат.

Рябков добавил, что Вашингтон ограничился заезженными отговорками на четкие обвинения со стороны России в причастности к теракту в Крыму.

До этого военный эксперт Александр Артамонов заявлял, что для того, чтобы предотвратить дальнейшие атаки Вооруженных сил Украины (ВСУ) на Крым и Севастополь, необходимо уничтожить Бескидский железнодорожный туннель в Карпатах — основную артерию снабжения ВСУ, по которой ранее уже наносились удары российской авиацией.

Ранее очевидец рассказал о странных ранах у пострадавших севастопольцев.