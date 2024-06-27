Эксперт назвал политической шизофренией обвинения России в сдаче Карабаха

Политолог и журналист Армен Гаспарян в эфире Tsargrad.tv прокомментировал заявление секретаря Совбеза Армении Армена Григоряна о том, что Россия якобы сдала Нагорный Карабах Азербайджану. По мнению эксперта, подобные обвинения — политическая шизофрения и абсолютная историческая неблагодарность, поскольку в последние годы никто больше Москвы не помогал Еревану.

«Мы же все прекрасно знаем, что товарищ [премьер-министр Армении Никол] Пашинян — выпускник соросовских структур, и для него разругаться с Россией было чуть ли не главной задачей, он ее и начал выполнять», — отметил Гаспарян.

Он добавил, что спрашивать с Пашиняна будут не за подрыв национальной идеи в Армении, а именно за разрыв отношений с Россией.

Накануне Григорян обвинил Россию в том, что она якобы сдала Нагорный Карабах Азербайджану.

По словам политика, Ереван вел боевые действия с Баку в момент, когда находился в полной зависимости от Москвы. Также, согласно его утверждению, Россия захватила Нагорный Карабах.

19 сентября 2023 года власти Азербайджана объявили о локальной операции в Карабахе. Целью операции Баку обозначил пресечение «широкомасштабных провокаций», разоружение и вывод подразделений армянской армии с территории региона.

Спустя сутки при посредничестве российских миротворцев между сторонами была достигнута договоренность о прекращении огня.

Ранее глава разведки РФ оценил возможность появления военных баз США в Армении.