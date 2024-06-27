Песков оценил призыв Кадырова к кровной мести

Рамзан Кадыров пригрозил убивать семьи людей, подозреваемых в покушениях на силовиков — от брата до отца. В Кремле заявили, что глава Чечни говорил о тех, кто вовлечен в террористическую деятельность. Так Дмитрий Песков ответил на вопрос «Газеты.Ru».

«Там же речь шла о тех, кто попустительствует терроризму, кто так или иначе прямо или косвенно вовлечен в террористическую деятельность. Ни у кого не вызывает сомнения, что борьба с террористами должна быть непримиримой и максимально жесткой», — сказал пресс-секретарь президента.

До этого Кадыров на совещании с силовиками в связи с терактом в Дагестане заявил, что если подозреваемый связан с «шайтанами», нужно наказать весь его род.

«Если подозреваемый связан с шайтанами – надо наказать весь его род. И тот, кто посягает на брата-полицейского, должен понимать, что по кровной мести убьем всех – отца, брата, дядю», — сказал глава Чечни.

Ранее лидер Чечни назвал нападения в Дагестане попыткой внести разлад между конфессиями.