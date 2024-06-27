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Армения заявила о готовности в течение месяца подписать мирный договор с Азербайджаном

МИД Армении: Ереван готов в течение месяца подписать мирный договор с Баку

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Пресс-служба МИД РФ/РИА Новости

Армения готова в течение месяца доработать документ мирного договора между Ереваном и Баку и подписать его. Об этом на пресс-конференции в Таллине с эстонским коллегой заявил глава МИД Армении Арарат Мирзоян, трансляция выступления представлена на YouTube-канале эстонского МИД.

«Армения готова в течение месяца доработать документ мирного договора с Азербайджаном и подписать его», — отметил министр.

По словам главы МИД Армении, Ереван при этом не видит готовности Баку к подписанию документа в течение названного срока.

До этого секретарь Совбеза Армении Армен Григорян обвинил Россию в том, что она якобы сдала Нагорный Карабах Азербайджану. По словам Григоряна, Ереван вел боевые действия с Азербайджаном в момент, когда находился в полной зависимости от России. Также, согласно его утверждению, Россия захватила Нагорный Карабах.

19 сентября 2023 года власти Азербайджана объявили о локальной операции в Карабахе. Целью операции Баку обозначил пресечение «широкомасштабных провокаций», разоружение и вывод подразделений армянской армии с территории региона.

Ранее Пашинян заявил об усталости народа Армении от борьбы.

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