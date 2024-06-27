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Бастрыкин поразмышлял о законах про мигрантов в «государственной дуре»

Бастрыкин назвал Госдуму «государственной дурой», говоря о мигрантах

Глава Следственного комитета Российской Федерации Александр Бастрыкин назвал Государственную думу «государственной дурой», говоря о мигрантах. Об этом сообщает телеканал «Звезда» в Telegram-канале.

Бастрыкин на Петербургском международном юридическом форуме (ПМЮФ) поинтересовался, что происходит в Госдуме и намерены ли депутаты принимать новый закон по урегулированию ситуации с мигрантами.

Глава СК поспорил с одним из парламентариев. Депутат на интересующий собеседника вопрос ответил, что в нижней палате занимаются этой проблемой.

«Очень бы хотелось узнать, когда хорошие законы примет наша Государственная дура», — задался вопросом Бастрыкин.

Выступая по теме, глава следственного органа рассказал, что 10 тысяч мигрантов, получивших гражданство России, отправились в зону специальной военной операции (СВО). Кроме того, более 30 тысяч человек, нежелающих вставать на воинский учет, были задержаны в ходе рейдов.

До этого Бастрыкин заявил, что работодатели при найме мигрантов на работу должны руководствоваться вопросами национальной безопасности.

Ранее эксперты ВШЭ вычислили, что для сохранения численности населения России может понадобиться 1,1 млн мигрантов в год.

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