В Кремле прокомментировали попытку госпереворота в Боливии

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал попытку государственного переворота в Боливии.

«Это внутреннее дело Боливии. Здесь важно, чтобы наши боливийские друзья сами разбирались со своими проблемами», — заявил Песков.

Он отметил, что в Москве желают скорейшего наступления спокойствия в стране.

«Очень важно, чтобы (в ситуацию. — «Газета.Ru») не было вмешательства третьих стран», — отметил он.

26 июня в Боливии произошла попытка государственного переворота. Мятежный генерал Хуан Хосе Суньига не согласился с увольнением с должности командующего армией и потребовал «восстановить демократию» и освободить политзаключенных. Президент Боливии Луис Арсе из осажденного дворца правительства произвел перестановки в высшем военном командовании и призвал сторонников выйти на площадь «в поддержку демократии». Спустя несколько часов мятеж угас, военные покинули центр Ла-Паса, а генерал Суньига был задержан.

В МИД России, комментируя ситуацию, подчеркнули, что Москва решительно осуждает попытку переворота в Боливии и выражает непоколебимую поддержку властям страны.

Ранее политолог указал на важный нюанс в произошедшем в Боливии.