Ливан и Иран выступили за недопущение прямого конфликта с Израилем

Ливан и Иран выступают за то, чтобы не допустить разрастания палестино-израильского конфликта и прямого столкновения с Израилем. Об этом заявил посол России в Бейруте Александр Рудаков в эфире телеканала «Россия-24».

По его словам, ни одна страна Ближнего Востока не хочет продолжения или расширения зоны конфликта.

Дипломат подчеркнул, что страны региона предпринимают максимум дипломатических и политических усилий для завершения конфликта в секторе Газа.

Ситуация на Ближнем Востоке обострилась 7 октября, когда тысячи вооруженных боевиков радикального палестинского движения ХАМАС проникли на территорию Израиля из сектора Газа, напали на мирных жителей и похитили более 200 заложников. В ответ премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху объявил, что страна находится в состоянии войны. Была начата наземная операция, ее целью назвали возвращение заложников и полное уничтожение ХАМАС.

Ливанская шиитская организация «Хезболла» выразила поддержку ХАМАС. Начались ракетные обстрелы Израиля, израильские военные в ответ стали бить по территории Ливана.

Ранее россиян предостерегли от поездок в Ливан.