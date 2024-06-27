Бразильский политолог раскрыл возможную причину бунта в Боливии

Бразильский политолог Рафаэль Мачадо прокомментировал попытку госпереворота в Боливии. Его слова цитирует Tsargrad.tv. Эксперт обратил внимание, что незадолго до бунта власти страны заявили о желании вступить в БРИКС.

«Это, очевидно, «превентивный удар» по попыткам включить Южную Америку в проект построения многополярного мира. Это особенно важно сейчас, когда Россия начинает милитаризировать свое международное партнерство, начиная с Белоруссии, Ирана и Северной Кореи, с признаками того, что Россия может также вооружить Венесуэлу», — отметил Мачадо.

26 июня в Боливии произошла попытка госпереворота. Мятежный генерал Хуан Хосе Суньига не согласился с увольнением с должности командующего армией и потребовал «восстановить демократию» и освободить политзаключенных. Президент Боливии Луис Арсе из осажденного дворца правительства произвел перестановки в высшем военном командовании и призвал сторонников выйти на площадь «в поддержку демократии». Спустя несколько часов мятеж угас, военные покинули центр Ла-Паса, а генерал Суньига был задержан. По меньшей мере девять человек получили огнестрельные ранения.

Как позднее заявили в МИД России, Москва решительно осуждает попытку переворота в Боливии и выражает непоколебимую поддержку властям страны. Также в министерстве предостерегли от иностранного вмешательства в дела государства.

Ранее политолог указал на важный нюанс в произошедшем в Боливии бунте.