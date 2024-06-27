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Экс-аналитик ЦРУ объяснил причины освобождения Джулиана Ассанжа

Экс-аналитик ЦРУ Джонсон: освобождение Ассанжа связано с выборами в США

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Kim Hong-ji/Reuters

Власти США опасались того, что основателя WikiLeaks Джулиана Ассанжа могли отпустить без признания вины. Это бы негативно отразилось на репутации президента Джо Байдена, считает экс-аналитик ЦРУ Ларри Джонсон. По этой причине его отпустили после заключения сделки, которая включала в себя признание вины, объяснил он в беседе с RT.

«Учитывая предстоящие выборы и факт того, что [британских] консерваторов, вероятно, отстранят от власти, мне кажется, по оценке администрации Байдена, новое лейбористское правительство может оказаться более склонным смягчить наказание и повлиять на суд в пользу Ассанжа», — объяснил экс-аналитик ЦРУ.

По этой причине от Ассанжа стремились получить признание вины в получении и раскрытии сведений о национальной обороне, заключил он.

Напомним, 24 июня основатель WikiLeaks был освобожден из британской тюрьмы после заключения сделки с прокуратурой США и частичного признания своей вины. Он вышел на свободу после пяти лет заключения и направился в Австралию. Власти США запретили ему въезд в страну без специального разрешения.

Ранее в деле Ассанжа увидели запрет на работу честных журналистов в США.

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