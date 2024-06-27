Экс-аналитик ЦРУ объяснил причины освобождения Джулиана Ассанжа

Власти США опасались того, что основателя WikiLeaks Джулиана Ассанжа могли отпустить без признания вины. Это бы негативно отразилось на репутации президента Джо Байдена, считает экс-аналитик ЦРУ Ларри Джонсон. По этой причине его отпустили после заключения сделки, которая включала в себя признание вины, объяснил он в беседе с RT.

«Учитывая предстоящие выборы и факт того, что [британских] консерваторов, вероятно, отстранят от власти, мне кажется, по оценке администрации Байдена, новое лейбористское правительство может оказаться более склонным смягчить наказание и повлиять на суд в пользу Ассанжа», — объяснил экс-аналитик ЦРУ.

По этой причине от Ассанжа стремились получить признание вины в получении и раскрытии сведений о национальной обороне, заключил он.

Напомним, 24 июня основатель WikiLeaks был освобожден из британской тюрьмы после заключения сделки с прокуратурой США и частичного признания своей вины. Он вышел на свободу после пяти лет заключения и направился в Австралию. Власти США запретили ему въезд в страну без специального разрешения.

Ранее в деле Ассанжа увидели запрет на работу честных журналистов в США.