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МИД РФ осудил попытку переворота в Боливии и предостерег от иностранного вмешательства

МИД РФ осудил попытку переворота в Боливии и поддержал власти страны

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Claudia Morales/REUTERS

Россия решительно осуждает попытку переворота в Боливии и выражает непоколебимую поддержку властям страны. Об этом говорится в заявлении МИД РФ, опубликованном на сайте ведомства.

«Призываем все конструктивные политические силы и структуры Боливии сплотиться в интересах консолидации боливийского общества, обеспечения стабильности и суверенитета Многонационального Государства», — подчеркнули в МИД РФ.

Также в министерстве предостерегли от иностранного вмешательства в дела государства.

«Предостерегаем от попыток деструктивного иностранного вмешательства во внутренние дела Боливии и других государств, что уже не раз приводило к трагическим последствиям для ряда стран и народов, в том числе в латиноамериканском регионе», — говорится в сообщении.

До этого в Боливии произошла попытка госпереворота. Мятежный генерал Хуан Хосе Суньига не согласился с увольнением с должности командующего армией и потребовал «восстановить демократию» и освободить политзаключенных. Президент Боливии Луис Арсе из осажденного дворца правительства произвел перестановки в высшем военном командовании и призвал сторонников выйти на площадь «в поддержку демократии». Спустя несколько часов мятеж рассосался, военные покинули центр Ла-Паса, а генерал Суньига был задержан. По меньшей мере девять человек получили огнестрельные ранения.

Ранее президент Боливии выступил с заявлением после попытки госпереворота.

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