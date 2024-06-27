Политолог: новому генсеку НАТО предстоит «наматывать круги» вокруг Трампа

Новый генсек НАТО Марк Рютте занял этот пост в очень сложный для альянса период. Его будут заставлять нарастить военные расходы блока, а самому генсеку придется трудно в случае переизбрания экс-президента США Дональда Трампа, заявил RT политолог-американист Малек Дудаков.

Работать Рютте предстоит в условиях раскола Евросоюза, когда часть стран выступают против политики милитаризма, а часть пытается заставить НАТО увеличить военные расходы.

«Рютте этим будет заниматься. Но это, конечно, будет сделать сложно на фоне экономического кризиса, который сейчас проявляется в Европейском союзе», — считает Дудаков.

Он напомнил, что военные запасы блока сильно истощены, на их пополнение требуется много времени. При этом ситуация на фронте для Украины становится сложнее, на фоне чего кампания альянса против России может провалиться, считает эксперт. Отдельно он остановился на возможной победе Трампа на выборах, подчеркнув, что для Рютте это будет критическая проблема.

«Трамп уже замыслил реформу НАТО с разделением альянса на мини-блоки в зависимости от того, сколько разные участники НАТО платят денег за свою оборонку, — пояснил эксперт. — Рютте «придется наматывать круги вокруг Трампа и умолять его все-таки не разрушать систему НАТО».

Дудаков назвал Рютте «антикризисным генсеком», добавив, что его политика мало будет отличаться от предшествующей.

Напомним, накануне послы НАТО утвердили нидерландского премьера Марка Рютте в качестве нового генсека альянса. Он приступит к исполнению своих обязанностей в октябре. В Госдуме заявили, что он вряд ли сможет изменить политику блока, а политологи считают, что от Рютте на новом посту не ждут самостоятельных решений.

В России ранее оценили значение смены руководителя НАТО.