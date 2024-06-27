В деле Ассанжа увидели запрет на работу честных журналистов в США

Длительное судебное преследование основателя WikiLeaks Джулиана Ассанжа говорит о запрете на работу честных журналистов в США, считает политический обозреватель Джексон Хинкл. По этой причине ведущие американские СМИ не стремятся говорить правду, заявил он в беседе с RT.

Напомним, 24 июня основатель WikiLeaks был освобожден из британской тюрьмы после заключения сделки с прокуратурой США и частичного признания своей вины. Он вышел на свободу после пяти лет заключения.

«Честные независимые журналисты отныне ни за что не смогут работать на совесть в США или освещать факты о США. Это невозможно», — прокомментировал судьбу Ассанжа Хинкл.

Журналисты все еще могут работать в Штатах, но они вынуждены все время руководствоваться ограничениями редакционной политики, заявил эксперт и привел пример такого СМИ с набором ограничений — канал CNN.

Комментируя освобождение Ассанжа, он подчеркнул, что его силами было выращено целое поколение людей, которые стремятся разоблачить ложь из официальных СМИ. Желая донести до людей правду, основатель WikiLeaks рисковал жизнью – это дало возможность обычным людям узнать о военных преступлениях США и ЦРУ, заключил Хинкл.

После частичного признания вины Ассанжу вынесли приговор, который соответствовал уже отбытому сроку заключения в британской тюрьме. После освобождения он направился в Австралию, власти США запретили ему въезд в страну без специального разрешения.

Ранее Илон Маск прокомментировал освобождение Ассанжа.