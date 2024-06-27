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В России оценили значение смены руководителя НАТО

Депутат Журавлев: должность генсека НАТО – номинальная, все решает Вашингтон

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Global Look Press

Для России не имеет особого значения, кто именно является генеральным секретарем НАТО, так как это номинальный пост, считает депутат Госдумы Алексей Журавлев. Все решения принимают США, а руководство альянса лишь озвучивает их, заявил он в беседе с RT.

«Нет ни малейшего значения, кто будет номинально занимать пост генсека НАТО — Рютте, Столтенберг или еще кто-то другой, если прекрасно известно, что альянс слово боится вякнуть без санкции, а то и приказа из Вашингтона», — убежден депутат.

Он назвал генсека «говорящей головой», подчеркнув, что именно Вашингтон руководит военной частью блока. Журавлев призвал не ждать «сюрпризов», напомнив, что альянса давно признал Россию своим врагом и даже проводил учения, в которых потенциальным противником выступала российская армия.

Напомним, накануне послы НАТО утвердили нидерландского премьера Марка Рютте в качестве нового генсека альянса. Он приступит к исполнению своих обязанностей в октябре. В Госдуме заявили, что он вряд ли сможет изменить политику блока, а политологи считают, что от Рютте на новом посту не ждут самостоятельных решений.

Ранее в США рассказали, как НАТО успокаивает Зеленского.

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