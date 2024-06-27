В России оценили значение смены руководителя НАТО

Для России не имеет особого значения, кто именно является генеральным секретарем НАТО, так как это номинальный пост, считает депутат Госдумы Алексей Журавлев. Все решения принимают США, а руководство альянса лишь озвучивает их, заявил он в беседе с RT.

«Нет ни малейшего значения, кто будет номинально занимать пост генсека НАТО — Рютте, Столтенберг или еще кто-то другой, если прекрасно известно, что альянс слово боится вякнуть без санкции, а то и приказа из Вашингтона», — убежден депутат.

Он назвал генсека «говорящей головой», подчеркнув, что именно Вашингтон руководит военной частью блока. Журавлев призвал не ждать «сюрпризов», напомнив, что альянса давно признал Россию своим врагом и даже проводил учения, в которых потенциальным противником выступала российская армия.

Напомним, накануне послы НАТО утвердили нидерландского премьера Марка Рютте в качестве нового генсека альянса. Он приступит к исполнению своих обязанностей в октябре. В Госдуме заявили, что он вряд ли сможет изменить политику блока, а политологи считают, что от Рютте на новом посту не ждут самостоятельных решений.

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