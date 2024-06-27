В партии Ле Пен готовы поддержать помощь Украине при одном условии

Председатель правой французской партии Марин Ле Пен «Национальное объединение» Жордан Барделла выразил готовность оказывать поддержку Украине до тех пор, пока это не ухудшит отношения с РФ. Об этом пишет британская газета Financial Times.

«Барделла заявил, что он готов оказывать военную поддержку Украине до тех пор, пока это не приведет к эскалации в отношениях с Россией», — говорится в сообщении издания.

При этом, как отмечает газета, Барделла не стал бы говорить об уровне помощи Украине от Парижа, которую он готов был бы поддержать в следующем году. Лидер партии подчеркнул, что его позиция «больше не изменится».

Издание напоминает, что ранее он был сторонником пророссийских настроений, однако поддержал Киев после начала специальной военной операции на Украине.

До этого президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что французские военнослужащие в ближайшем будущем не будут принимать участие в боевых действиях на Украине.

Ранее Макрона обвинили в приближении войны с Россией.