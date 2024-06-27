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Президент Боливии выступил с заявлением после неудачи госпереворота в стране

Президент Боливии Арсе поблагодарил граждан на фоне неудачного госпереворота

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Juan Karita/AP

Президент Боливии Луис Арсе выразил благодарность гражданам страны и лидерам других стран за поддержку властей на фоне неудавшегося государственного переворота. С соответствующим обращением он выступил на своей странице в соцсети X (бывшая Twitter).

«Мы благодарим президентов дружественных стран и глав международных организаций, которые решительно осудили (попытку государственного переворота в стране — прим. ред.) и высказались в поддержку боливийской демократии», — подчеркнул он.

Он отметил, что существующее правительство Боливии было законным путем избрано большинством голосов на легитимных выборах.

Кроме того, глава государства выразил благодарность народу Боливии, который выступил против госпереворота.

В Боливии произошла попытка госпереворота. Мятежный генерал Хуан Хосе Суньига не согласился с увольнением с должности командующего армией и потребовал «восстановить демократию» и освободить политзаключенных. Президент Боливии Луис Арсе из осажденного дворца правительства произвел перестановки в высшем военном командовании и призвал сторонников выйти на площадь «в поддержку демократии». Спустя несколько часов мятеж рассосался, военные покинули центр Ла-Паса, а генерал Суньига был задержан. По меньшей мере девять человек получили огнестрельные ранения.

Ранее в МВД Боливии рассказали о задержаниях причастных к попытке госпереворота.

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