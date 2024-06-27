Страны Балтии призвали построить линию обороны вдоль границы с Россией

Польша, Литва, Латвия и Эстония призвали построить линию обороны вдоль границы Европейского союза с Россией и Белоруссией с целью защиты альянса от военных угроз и «других вредных действий» со стороны Москвы. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на письмо лидеров этих стран руководству ЕС.

В документе говорится, что появление на границе оборонной инфраструктуры позволит решить вопрос защиты ЕС от военных и гибридных угроз. Под гибридными угрозами понимаются военные и невоенные угрозы, а также дезинформация, кибератаки, экономическое давление и попытки создать миграционный кризис на границе.

Лидеры балтийских стран отмечают, что масштаб и стоимость совместного проекта по защите границы требуют прямых действий со стороны ЕС. Для проекта потребуется примерно €2,5 млрд, или $2,67 млрд.

В балтийских странах уверены, что линию обороны на границе с Россией и Белоруссией необходимо проводить в координации с НАТО.

По данным агентства, вопрос будет обсуждаться на саммите в Брюсселе 27-28 июня.

Ранее в ФСБ заявили, что Польша и страны Балтии развивают инфраструктуру НАТО у границ России.