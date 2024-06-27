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В США признали, что американские предвыборные дебаты превратились в шоу

Политик США Сэйр: американские предвыборные дебаты превратились в шоу

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Kevin Dietsch / Pool via CNP/Global Look Press

Предвыборные дебаты на президентских выборах в США превратились в шоу, где участники не могут сформулировать свои идеи за короткое время, при этом американское государство сегодня подвержено «экстремальной турбулентности». Об этом в беседе с РИА Новости заявила независимый кандидат в американские сенаторы от штата Нью-Йорк Дайан Сэйр.

«Дебаты сегодня превратились в фарс, развлекательное шоу своего рода, где у вас есть только одна минута, или 90 секунд, или три минуты», — подчеркнула она, отметив, что за это время просто невозможно сформулировать ту или иную идею.

Соединенные Штаты, по оценке Сэйр, «переживают период экстремальной турбулентности» во внутренней политике.

До этого ведущий Fox News Шон Хэннити высмеял американского президента Джо Байдена, который «пять с лишним дней» скрывается от общественности и не выполняет свои прямые обязанности, готовясь к дебатам с Дональдом Трампом.

По его словам, многие американцы не исключают, что действующий глава государства «мог принимать какие-то препараты, повышающие работоспособность», чтобы восстановить «больную память и плохую выносливость».

Ранее стали известны детали подготовки Байдена к дебатам с Трампом.

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