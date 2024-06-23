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Стали известны детали подготовки Байдена к дебатам с Трампом

ABC: Байден тренируется стоять по 90 минут для подготовки к дебатам с Трампом

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Manuel Balce Ceneta/AP

Президент Соединенных Штатов Джо Байден тренируется стоять 90 минут на ногах для того, чтобы подготовиться к дебатам с Дональдом Трампом. Об этом в соцсети Х сообщила старший корреспондент телеканала ABC из пула Белого дома Селина Ван.

Отмечается, что американский лидер «засел» вместе с командой ближайших советников в своей загородной резиденции в Кемп-Дэвиде. Источник Селины Ван рассказал ей, что подготовка Байдена к дебатам состоит из двух частей.

На первом этапе глава Белого дома вместе с советниками изучают материалы и всю необходимую информацию, а также занимаются проработкой тезисов. Второй этап включает «фактически воплощение тезисов в жизнь с помощью имитации дебатов, включающую в себя 90-минутные формальные дебаты». В ходе этого времени президент «все время будет стоять на ногах, имитируя то, что ему придется делать в режиме реального времени на следующей неделе».

Первые дебаты Байдена и Трампа состоятся в Атланте 27 июня.

До этого Дональд Трамп на митинге своих сторонников в Филадельфии предположил, что Джо Байден, вместо того чтобы активно готовиться к выступлению на дебатах, просто отсыпается.

21 июня американский журналист и лауреат Пулитцеровской премии Сеймур Херш заявил, что основное внимание зрителей дебатов между кандидатами в президенты Соединенных Штатов будет приковано к тому, сможет Джо Байден оставаться сосредоточенным и не терять концентрацию.

Ранее Трамп назвал ошибочными слова Байдена про Украину и НАТО.

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