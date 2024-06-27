В ходе попытки госпереворота в Боливии не менее 9 человек получили огнестрельные ранения

По меньшей мере девять человек были ранены в результате попытки государственного переворота в Боливии. Об этом заявил министр внутренних дел страны Карлос дель Кастильо на пресс-конференции, которая транслировалась по телеканалу Bolivia TV.

«К сожалению, у нас есть информация о девяти пострадавших. Мы не можем подтвердить, были ли другие пострадавшие от действий военных и их использования огнестрельного оружия в других медицинских учреждениях», — прокомментировал он чрезвычайную ситуацию в столице государства.

26 июня группа военных из Боливии под руководством генерала Хуана Хосе Суньиги, который был смещен с должности командующего армией 25 июня, заняла площадь перед правительственным зданием в Ла-Пасе.

Президент Боливии Луис Арсе назвал это действие военных попыткой государственного переворота и принес присягу новому руководству вооруженных сил. Новый командующий армией Хосе Уилсон Санчес Веласкес отдал приказ всем военнослужащим вернуться на свои воинские позиции.

После этого военные начали покидать площадь. Генерала, возглавившего попытку государственного переворота, уже задержали.

Ранее Мадуро заявил, что президент Боливии вместе с народом победили мятежников.