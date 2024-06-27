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Президент Кубы приветствовал вывод военных с центральной площади столицы Боливии

Диас-Канель: Куба приветствует вывод сил мятежников из центра Ла-Паса

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Jason DeCro/AP

Куба приветствует вывод сил мятежников с площади в центре столицы Боливии. Об этом заявил кубинский президент Мигель Диас-Канель Бермудес, сообщает ТАСС.

По словам президента, в Гаване приветствует вывод войск путчистов с площади Мурильо в Ла-Пасе. Диас-Канель подчеркнул, что еще один военный переворот в Боливии станет позором для зоны мира в Латинской Америке. Он выразил полную поддержку законному боливийскому правительству президента Луиса Арсе.

До этого в Боливии задержали экс-командующего армией генерала Хуана Хосе Суньигу, который вывел военных на площадь в столице перед зданием правительства.

Прокуратура Боливии начала уголовное расследование в отношении генерала Суньиги и других участников попытки государственного переворота.

27 июня сообщалось, что боливийские военные начали освобождать площадь в столице страны Ла-Пасе, на которой расположены правительственные здания.

Ранее боливийские военные окружили площадь перед зданием правительства в столице страны Ла-Пасе.

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