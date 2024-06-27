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В Боливии задержали генерала, возглавившего попытку государственного переворота

В столице Боливии задержан мятежный генерал Суньига

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Juan Karita/AP

В Боливии задержали экс-командующего армией генерала Хуана Хосе Суньигу, который вывел военных на площадь в столице перед зданием правительства. Об этом сообщает телеканал Bolivia TV.

Телеканал продемонстрировал видеокадры, на которых Суньига вышел из здания боливийского генерального штаба в сопровождении полицейских.

Генерал пытался сообщить журналистам свою версию происшедших в Ла-Пасе событий. По словам Суньиги, президент Боливии Луис Арсе во время прошедшей 23 июня встречи попросил генерала помочь поднять ему популярность.

Затем сотрудники полиции посадили Суньигу в автомобиль и увезли его.

До этого сообщалось, что прокуратура Боливии начала уголовное расследование в отношении генерала Суньиги и других участников попытки государственного переворота.

Президент Арсе привел к присяге новое руководство вооруженных сил страны.

Ранее боливийские военные окружили площадь перед зданием правительства в столице страны Ла-Пасе.

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