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Прокуратура Боливии начала расследование против участников попытки госпереворота

В Боливии началось расследование против участников попытки госпереворота

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Claudia Morales/Reuters

Прокуратура Боливии начала уголовное расследование в отношении генерала Хуана Хосе Суниги и других участников попытки государственного переворота. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на ведомство.

В заявлении генпрокурора Боливии отмечается, что было вынесено распоряжение о начале уголовного расследования против генерала Хуана Хосе Суниги и других участников инцидента.

В среду местные СМИ сообщили о скоплении военных на площади Мурильо в Ла-Пасе, где находятся правительственные здания.

Президент Боливии Луис Арсе призвал к соблюдению демократии и назвал происходящее попыткой государственного переворота. Страна призвала международное сообщество выступить против попытки госпереворота.

Генерал Хуан Хосе Сунига, который, по данным местных СМИ, был ранее отстранен с поста командующего армией, возглавил эту попытку. Президент Арсе назначил новое военное руководство.

Арсе стал президентом 8 ноября 2020 года. По образованию глава государства — экономист, и долго работал в этой сфере. Среди предпринятых им основных мер, которые способствовали экономическому развитию Боливии, были стимулирование внутреннего рынка, стабильность обменного курса (что привело к заметному росту золотовалютных резервов) и политика национализации природных ресурсов, включенные в долгосрочные планы социального развития общества.

Ранее Путин оценил объем товарооборота России и Боливии.

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