Военные начали покидать площадь в центре столицы Боливии

Боливийские военные начали освобождать площадь в столице страны Ла-Пасе, на которой расположены правительственные здания. Об этом сообщает газета Deber.

Из опубликованных видеокадров следует, что площадь Мурильо покидают не только солдаты, но и прибывшая туда ранее бронетехника. С площади убыл и руководивший действиями военных бывший командующий национальной армией генерал Хуан Хосе Суньига.

Президент Боливии Луис Арсе, сменивший командование вооруженных сил, заявил, что новые назначения являются ответом на неконституционные действия и призвал генерала Суньигу выполнять все законные распоряжения.

Глава государства поздравил национальную полицию Боливии с тем, что она не участвовала в попытке государственного переворота и осталась верной конституции.

До этого в Боливии призвали международное сообщество выступить против попытки госпереворота.

Ранее сообщалось, что боливийские военные окружили площадь перед зданием правительства в столице страны Ла-Пасе.