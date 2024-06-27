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Европейский союз выступил с осуждением попытки государственного переворота в Боливии

Боррель от имени Евросоюза осудил попытку государственного переворота в Боливии

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Claudia Morales/Reuters

Европейский союз осудил попытку государственного переворота в Боливии. С таким заявлением выступил верховный представитель Евросоюза по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель, сообщает ТАСС.

По словам Борреля, Европейский союз осуждает любые попытки нарушить конституционный порядок в Боливии и свергнуть законное правительство. Евросоюз выражает солидарность с народом и правительством Боливии.

До этого президент Боливии Луис Арсе назвал действия армии в столице страны государственным переворотом и призвал граждан защитить демократию.

Бывший президент Боливии Эво Моралес призвал граждан начать забастовки и перекрыть важнейшие дороги.

В свою очередь, генерал Хуан Хосе Суньига, который был отправлен в отставку с должности командующего национальной армией, на площади перед зданием правительства заявил журналистам, что намерен «вернуть страну».

Ранее сообщалось, что боливийские военные ночью окружили площадь перед зданием правительства в столице.

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