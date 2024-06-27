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Колокольцев примет участие в саммите глав органов полиции стран

Глава МВД Колокольцев в Нью-Йорке будет участвовать в заседаниях по линии ООН

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Дмитрий Астахов/РИА Новости

Глава российской полиции Владимир Колокольцев прибыл в Нью-Йорк, США, чтобы принять участие в заседаниях по линии Организации Объединенных Наций. Об этом сообщает Telegram-канал российского постпредставительства при ООН.

«Министр внутренних дел Российской Федерации Владимир Колокольцев прибыл в США для участия в заседаниях по линии Организации Объединенных Наций», — говорится в сообщении.

Как сообщила официальный представитель МВД Ирина Волк, Колокольцев планирует провести переговоры с заместителем генерального секретаря ООН по миротворческим операциям Жан-Пьером Лакруа.

Кроме того, в его расписании предусмотрены встречи с руководителями делегаций правоохранительных органов других стран.

До этого Колокольцев на встрече с генеральным прокурором Верховной народной прокуратуры КНР Ин Юном заявил, что российская сторона сталкивается с попытками исключить ее из Интерпола.

По словам министра, российской полиции приходится сталкиваться с различными ограничениями, с сокрытием данных о разыскиваемых преступниках и неисполнением запросов со стороны западных коллег.

Ранее следователям захотели разрешить приостанавливать денежные переводы.

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