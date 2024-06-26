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Путин рассказал, чего требуют от страны геополитические риски и угрозы

Путин: геополитические риски и угрозы требуют от России укрепления ВС и ВМФ

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Александр Казаков/РИА Новости

Геополитическое напряжение усиливается, и Россия должна готовить адекватный ответ на эти вызовы. Об этом заявил президент Владимир Путин на совещании, пишет ТАСС.

Глава государства указал, что геополитические риски и угрозы требуют укрепления Вооруженных сил и Военно-морского флота.

Путин подчеркнул необходимость серьезного подхода к этой проблеме, анализа всех возможных рисков и планирования соответствующих мер.

До этого в МИД РФ рассказали о недооценке Западом российского ядерного оружия. Заместитель российского министра иностранных дел Сергей Рябков обратил внимание, что нынешняя геополитическая обстановка в мире не имеет легких решений и выходов.

20 июня президент РФ Владимир Путин допустил внесение изменений в ядерную доктрину страны. По словам главы государства, причиной для этого может послужить работа вероятных противников Москвы над понижением порога применения оружия массового поражения. Он добавил, что Россия не будет делать ставку на нанесение превентивного ядерного удара, поскольку при встречном ударе противник будет гарантированно уничтожен.

Ранее российская верфь представила новый десантный катер.

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