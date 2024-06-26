Боливийские военные пытаются занять здание правительства страны

Боливийские военные, применяя силу, пытаются занять здание правительства в столице страны Ла-Пасе. Об этом сообщает газета Deber.

По имеющейся информации, во дворец Кемадо, в котором находятся резиденции президента и правительства Боливии, въехал танк. В настоящее время персонал правительства и парламента эвакуирован из здания.

Бывший президент страны Эво Моралес призвал граждан начать забастовки и перекрыть важнейшие дороги.

В свою очередь, генерал Хуан Хосе Суньига, который был отправлен в отставку с должности командующего национальной армией, на площади перед зданием правительства заявил журналистам, что намерен «вернуть страну».

До этого сообщалось, что боливийские военные ночью окружили площадь перед зданием правительства в столице страны. Президент Боливии Луис Арсе призвал военных уважать демократию и заявил об их незаконных действиях. Экс-президент Моралес назвал случившееся попыткой военного переворота.

Ранее президент Арсе заявил, что Боливия готова стать членом БРИКС.