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Боливийские военные пытаются занять здание правительства страны

Боливийская армия силой пытается занять здание национального правительства страны

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Str/AP

Боливийские военные, применяя силу, пытаются занять здание правительства в столице страны Ла-Пасе. Об этом сообщает газета Deber.

По имеющейся информации, во дворец Кемадо, в котором находятся резиденции президента и правительства Боливии, въехал танк. В настоящее время персонал правительства и парламента эвакуирован из здания.

Бывший президент страны Эво Моралес призвал граждан начать забастовки и перекрыть важнейшие дороги.

В свою очередь, генерал Хуан Хосе Суньига, который был отправлен в отставку с должности командующего национальной армией, на площади перед зданием правительства заявил журналистам, что намерен «вернуть страну».

До этого сообщалось, что боливийские военные ночью окружили площадь перед зданием правительства в столице страны. Президент Боливии Луис Арсе призвал военных уважать демократию и заявил об их незаконных действиях. Экс-президент Моралес назвал случившееся попыткой военного переворота.

Ранее президент Арсе заявил, что Боливия готова стать членом БРИКС.

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