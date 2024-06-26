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В ЕС нашли причину отказать Украине в помощи

Reuters: ЕС откажет Украине в помощи в случае ухода с «европейского пути»

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Global Look Press

Европейский союз откажет Украине в помощи в случае ухода страны с «европейского пути». Об этом сообщает агентство Reuters со ссылкой на соглашение о безопасности с Европейским союзом.

«Европейский союз, как ожидается, подпишет в четверг соглашение о безопасности с Владимиром Зеленским <...> В проекте документа ЕС говорится, что его обязательства будут оставаться в силе, «пока Украина следует своему европейскому пути», — сообщает агентство.

Также в проекте документа предполагается провести консультации в течение 24 часов между Украиной и ЕС в случае некоей «новой агрессии». Украина будет сотрудничать с Евросоюзом в областях политики безопасности и обороны.

До этого стало известно, что ЕС и Украина 27 июня подпишут соглашение о гарантиях безопасности для Киева.

13 июня президенты США и Украины Джо Байден и Владимир Зеленский подписали на саммите G7 соглашение по безопасности, рассчитанное на 10 лет.

Ранее на Западе признали, что Киеву придется отказаться от вступления в НАТО.

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