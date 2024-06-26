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Россия ввела санкции против Австралии

МИД: Россия закрыла въезд 27 гражданам Австралии

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Владимир Трефилов/РИА «Новости»

Российская Федерация закрывает въезд в страну для 27 граждан Австралии. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на МИД РФ.

Также Россия вводит запрет на въезд бывшему премьер-министру Австралии Тони Эбботту и заместителю главнокомандующего ВС Австралии Роберту Чипмену.

Власти Австралии решили ввести очередной пакет санкций в отношении российских предприятий 17 июня.

Россия с 25 июня ограничила доступ со своей территории к вещательным ресурсам ряда средств массовой информации Европейского союза. Таким образом российская сторона отвечает на принятое 17 мая Советом ЕС решение о запрете «любой вещательной активности» трем российским СМИ.

Европейский союз не смог провести финальное согласование совместного заявления от 27 стран с осуждением мер, которые Москва ввела в отношении десятка европейских СМИ.

Ранее сообщалось, что в Европе планируют закрыть «самую большую лазейку» в санкциях против России.

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