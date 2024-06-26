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Главу МИД Британии обвинили в дезинформации о позиции Казахстана по Украине

МИД Казахстана: Нуртлеу не говорил с Кэмероном о сражающихся за Астану украинцах

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Alberto Pezzali/AP

Министр иностранных дел Великобритании Дэвид Кэмерон несет всю ответственность за дезинформацию о позиции Казахстана в отношении конфликта на Украине. Об этом заявил официальный представитель внешнеполитического ведомства республики Айбек Смадияров, передает РИА Новости.

Дипломат прокомментировал беседу британского министра с пранкерами Вованом и Лексусом (настоящие имена Владимир Кузнецов и Алексей Столяров соответственно), которые позвонили ему под видом бывшего украинского президента Петра Порошенко. Как сказал глава внешнеполитического ведомства королевства, его казахстанский коллега Мурат Нуртлеу якобы заявил ему, что в настоящее время украинские граждане сражаются за Астану и рискуют жизнями ради сдерживания Москвы.

«Такого разговора <...> не было. Всю ответственность за дезинформацию несет британский министр», — подчеркнул Смадияров.

Беседа Кэмерона с пранкерами состоялась 26 июня. В том числе в ходе разговора он сообщил, что руководство НАТО не намерено приглашать Украину вступить в организацию на предстоящем саммите в США. Речь идет о мероприятии, которое состоится в Вашингтоне в период с 9 по 11 июля.

Ранее глава МИД Казахстана рассказал британскому коллеге о желании страны добиться мирного урегулирования на Украине.

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